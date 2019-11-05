Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы поддержал запрет на установку кондиционеров на фасадах объектов наследия

Норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по культуре на заседании во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает установку внешних блоков кондиционеров, антенн и других технических устройств на фасадах объектов культурного наследия.

Инициативой предлагается установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, не допускается установка на нем внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, а также других технических устройств, если фасад относится к предмету охраны. Уточняется, что эта норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.

"Мы, безусловно, приветствуем инициативу по возвращению историческим зданиям того облика, с которым они замышлялись, возвращению им первоначальной гармонии. Но мы с вами не можем не понимать, что здесь речь идет о живых людях, которым надо дышать, которые потратились на оборудование, так или иначе его установили", - сказала глава комитета Елена Ямпольская. Она указала на "ряд тревожных моментов", которые нашли отражение в заключении комитета и с которыми ко второму чтению предстоит поработать. "Очень важно отработать все так, чтобы люди минимально при этом пострадали", - добавила она.

По словам депутата, первое чтение законопроекта может состояться 19 ноября.

В соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" физические или юридические лица, которым объект культурного наследия принадлежит на праве собственности или предоставлен на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, не могут проводить работы, изменяющие его облик.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин: работу по повышению зарплат учителей надо продолжать, но не допускать перекосов
Президент отметил, что уровень зарплат учителей в Москве находится на уровне 100-110 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС