Комитет Думы поддержал запрет на установку кондиционеров на фасадах объектов наследия

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по культуре на заседании во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает установку внешних блоков кондиционеров, антенн и других технических устройств на фасадах объектов культурного наследия.

Инициативой предлагается установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, не допускается установка на нем внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, а также других технических устройств, если фасад относится к предмету охраны. Уточняется, что эта норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.

"Мы, безусловно, приветствуем инициативу по возвращению историческим зданиям того облика, с которым они замышлялись, возвращению им первоначальной гармонии. Но мы с вами не можем не понимать, что здесь речь идет о живых людях, которым надо дышать, которые потратились на оборудование, так или иначе его установили", - сказала глава комитета Елена Ямпольская. Она указала на "ряд тревожных моментов", которые нашли отражение в заключении комитета и с которыми ко второму чтению предстоит поработать. "Очень важно отработать все так, чтобы люди минимально при этом пострадали", - добавила она.

По словам депутата, первое чтение законопроекта может состояться 19 ноября.

В соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" физические или юридические лица, которым объект культурного наследия принадлежит на праве собственности или предоставлен на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, не могут проводить работы, изменяющие его облик.