В ульяновских школах введут уроки "зеленой" энергетики

УЛЬЯНОВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Проект "Урок зеленой энергетики" планируется реализовать в школах Ульяновской области по аналогии с федеральным "Уроком цифры", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Мы приступаем к реализации большого образовательного проекта "Урок зеленой энергетики". Региональные уроки "зеленой" энергетики будут проводиться по аналогии с федеральным "Уроком цифры", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Сергея Морозова.

Он отметил, что Ульяновская область одной из первых включилась в работу по развитию рынков возобновляемой энергетики. "Это позволяет нашему региону стать первопроходцем по реализации новой образовательной программы для детей. Комплекс занятий будет разработан совместно с ведущими международными и российскими компаниями в сфере возобновляемых источников энергии и станет одним из ключевых элементов образовательной программы развития возобновляемой энергетики не только в Ульяновской области, но в РФ", - сказал Морозов.

Губернатор добавил, что в регионе уже сформирована необходимая база для проведения уроков по "зеленой" энергетике. "Именно в нашем регионе располагается уникальный завод по производству композитных лопастей компании "Вестас". Кроме того, у нас построено два промышленных ветропарка по программе поддержки возобновляемых источников энергии", - уточнил он.

В пресс-службе Агентства технологического развития региона ТАСС рассказали, что уроки предполагается ввести в школах в 2020 году.