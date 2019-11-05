МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал создавать условия в регионах, чтобы молодежь не уезжала оттуда в большие города, в том числе в Москву.

"Думаю, что сообща мы сможем навострить уши многих молодых людей на русский язык. Чтобы они вспомнили слова Маяковского: товарищи юноши, взгляд - на Москву, на русский вострите уши", - сказала на заседании Совета по русскому языку проректор МГУ Татьяна Кортава,.

"Не надо, чтобы все в Москву переезжали. Надо создавать условия, чтобы на местах люди оставались", - ответил ей с улыбкой глава государства.