Васильева сообщила, что работать в школу идут менее трети выпускников педагогических вузов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 73 тыс. человек ежегодно поступают на бюджетные места в педагогические вузы, только 60% из них в итоге завершают свое образование, а приходят работать в школы лишь 30%. Об этом во вторник заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совете при президенте РФ по русскому языку.

"Последние несколько лет мы принимаем на бюджетные места в педагогические вузы 73 647 человек. Доходят до окончания вузов 60%, и от общего числа идут работать в школу 30%", - сказала она.

Она добавила, что в 2019 году прием на бюджетные места по педагогическим направлениям был увеличен.

"У нас больше всего [не хватает учителей] математики физики, информатики и английского языка. Словесники у нас есть в школе", - отметила министр.