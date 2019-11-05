Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Васильева сообщила, что работать в школу идут менее трети выпускников педагогических вузов

В 2019 году прием на бюджетные места по педагогическим направлениям был увеличен, отметила министр просвещения

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 73 тыс. человек ежегодно поступают на бюджетные места в педагогические вузы, только 60% из них в итоге завершают свое образование, а приходят работать в школы лишь 30%. Об этом во вторник заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совете при президенте РФ по русскому языку.

"Последние несколько лет мы принимаем на бюджетные места в педагогические вузы 73 647 человек. Доходят до окончания вузов 60%, и от общего числа идут работать в школу 30%", - сказала она.

Она добавила, что в 2019 году прием на бюджетные места по педагогическим направлениям был увеличен.

"У нас больше всего [не хватает учителей] математики физики, информатики и английского языка. Словесники у нас есть в школе", - отметила министр.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
Реклама на ТАСС
Глава СЖР прокомментировал инициативу Путина по созданию единого корпуса словарей
Владимир Соловьев надеется, что такая инициатива позволит исправить ситуацию с безграмотностью в СМИ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС