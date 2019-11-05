Путин уверен, что больше всех в России читают дети

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал ускорить подготовку программы по поддержке детского чтения.

"По поводу программы поддержки детского чтения - у нас Роспечать этим занимается. Давайте мы подтолкнем это [подготовку документа]", - сказал глава государства на заседании Совета по русскому языку. По его оценке, "это хорошая программа".

"Самая читающая публика у нас - это дети, это точно, 100%. Все потом погружаются в интернет, а дети - самая читающая часть нашего общества", - считает Путин.