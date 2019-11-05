Эксперт: для оздоровления Терека нужно объединение усилий регионов

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Для оздоровления реки Терек, протекающей по шести регионам России, нужна научная проработка программы и объединение усилий всех регионов. Такое мнение высказал ТАСС председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество", зампред Общественно-делового совета нацпроекта "Экология" Рашид Исмаилов.

Как сообщал в сентябре замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, Минстрой России совместно с Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона. Сейчас в России действует федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Его ключевая цель - сокращение втрое загрязненных стоков в реку до 2024 года. Для этого в регионах будут создаваться современные очистные сооружения.

"Терек требует отдельного подхода, уникального подхода, отдельного финансирования, научно-экспертной проработки. Терек - это пять субъектов, кроме этого еще Грузия, а тут элемент "зеленой дипломатии" включается. Такая сосредоточенность вокруг этого ключевого водного объекта, стратегически важного, важного с точки зрения и идеологии может быть, он должен быть в отдельном фокусе и нужен отдельный проект", - сказал Исмаилов.

Он подчеркнул, что чистоту реки Терек и Каспийского моря можно обеспечить, повысив контроль над предприятиями, сбрасывающими отходы в воду. "Чистый Терек, чистый Каспий - это все, что связано с повышением контроля за предприятиями ЖКХ, за теми предприятиями, которые осуществляют сбросы в Терек. Это очистка прибрежных территорий, создание новых рекреационных зон, это благополучие жителей бассейна реки, это огромное количество людей", - добавил эксперт.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).