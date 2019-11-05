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Глава СЖР прокомментировал инициативу Путина по созданию единого корпуса словарей

Владимир Соловьев надеется, что такая инициатива позволит исправить ситуацию с безграмотностью в СМИ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев недоволен уровнем грамотности журналистов и чиновников и рассчитывает, что инициатива по созданию единого корпуса словарей позволит исправить эту ситуацию.

Подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка поручил президент России Владимир Путин.

"Уровень грамотности, особенно у молодых журналистов, увы, недостаточен. Ведущие на ТВ-каналах часто допускают ошибки. Словари очень нужны", - сказал Соловьев ТАСС.

Он выразил надежду, что фиксация единого стандарта в литературном русском языке "поможет чиновникам и журналистам говорить правильно".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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