Глава СЖР прокомментировал инициативу Путина по созданию единого корпуса словарей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев недоволен уровнем грамотности журналистов и чиновников и рассчитывает, что инициатива по созданию единого корпуса словарей позволит исправить эту ситуацию.

Подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка поручил президент России Владимир Путин.

"Уровень грамотности, особенно у молодых журналистов, увы, недостаточен. Ведущие на ТВ-каналах часто допускают ошибки. Словари очень нужны", - сказал Соловьев ТАСС.

Он выразил надежду, что фиксация единого стандарта в литературном русском языке "поможет чиновникам и журналистам говорить правильно".