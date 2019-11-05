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На севере Италии вспоминали погибших в Первой мировой войне русских солдат

В ходе возложения венков был совершен заупокойный молебен

РИМ, 5 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сразу две поминальных церемонии в память о погибших на Апеннинах во время Первой мировой войны русских солдатах прошли на севере Италии.

Одна прошла на военном кладбище в городе Кормонс (область Фриули - Венеция - Джулия). В 1917-1918 годах на месте кладбища находился австро-венгерский лагерь для военнопленных, в котором скончались от ран, болезней и тяжелейшего физического труда 150 солдат и офицеров Русской императорской армии, плененные в Галиции. Как сообщили в посольстве РФ, в памятном мероприятии приняли участие мэр Кормонса, представители провинциальных властей, итальянской армии, а также наши соотечественники, проживающие в области Фриули - Венеция - Джулия. В ходе возложения венков был совершен заупокойный молебен по православному и католическому обряду.

Одновременно на военном кладбище в городе Больцано (автономная провинция Больцано - Альто - Адидже) состоялась церемония поминовения воинов, погибших во время Первой мировой войны. Возложение цветов и венков, в котором также приняли участие представители местных властей, было организовано Русским центром им. Бородиной в Мерано. Его силами и благодаря организации поисковых экспедиций были обнаружены захоронения русских, погибших в ходе войны. Памятное мероприятие прошло, в частности, у русской часовни, воздвигнутой рядом с братской могилой русских солдат и офицеров.

В годы Первой мировой войны в Южном Тироле (ныне Альто-Адидже), который тогда тоже входил в состав Австро-Венгерской империи, содержалось большое количество российских военнопленных, которые использовались здесь на наиболее тяжелых работах. Около 10 тыс. солдат и офицеров погибли от тяжелого труда и болезней, воздвигая основные объекты инфраструктуры на высокогорье.

Примечательно, что церемонии поминовения русских солдат прошли накануне итальянского праздника Национального единства и вооруженных сил, который в Италии отмечается 4 ноября. Он был учрежден ровно 100 лет назад в память об итальянских жертвах первого мирового конфликта. Представители итальянского руководства также в этот день принимают участие в траурных церемониях на военных кладбищах, в том числе на севере Италии, где проходила линия фронта.

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