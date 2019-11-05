Пять российских вузов вступили в Научно-образовательную теологическую ассоциацию

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) во вторник приняла в свой состав пять российских высших учебных заведений. Об этом было объявлено во время пленарного заседания III Международной научной конференции "Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение" в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

На основании заключения экспертного совета НОТА в ассоциацию на правах членов приняты Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, Псковский государственный университет и Донская духовная семинария. Ранее ассоциация включала в себя 51 вуз.

"Уже более 100 вузов осуществляют подготовку по стандарту "Теология". Из этих 100 вузов более 70 - это светские вузы, только четверть вузов являются религиозными. Это говорит о востребованности теологии, востребованности этой научной области, и вузы вступают в ассоциацию, чтобы объединять свои усилия и координировать их", - сказал журналистам председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Организатор конференции, ассоциация НОТА, была создана 15 февраля 2018 года как добровольное объединение вузов для совместной научно-организационной, научно-методической и экспертной деятельности в сфере теологии. Митрополит Волоколамский Иларион был избран президентом НОТА и возглавляет ассоциацию с момента ее создания.