Путин: работу по повышению зарплат учителей надо продолжать, но не допускать перекосов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает, что средний уровень оплаты труда по экономике региона может быть недостаточным для оплаты работы учителей, однако предостерегает от перекосов. Такое мнение он высказал на заседании Совета по русскому языку.

"Вы знаете, сколько мне стоило сил несколько лет назад, чтобы убедить всех своих коллег, что преподаватель школы должен получать среднюю [зарплату] по экономике региона?" - обратился Путин к писателю Борису Екимову, сетовавшему на низкие зарплаты в деревенских школах.

"Шахтер получает среднюю и учитель будет среднюю. Мне говорили: "Да вы что, с ума сошли? Это нельзя". Я настоял, чтобы было именно так. Может быть и этого не достаточно, не может быть, а точно", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что "нужно, конечно, двигаться дальше, но уровень заработной платы не должен иметь перекосов". "Это абсолютная аксиома, потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие, третьи, четвертые и пятые. Это все должно быть сбалансировано", - сказал он.

По словам президента, не мудрено, что люди стараются переехать в Москву. "Здесь сколько примерно уровень зарплаты учителей в школе? 100-110 тыс.", - отметил он.

Путин высказался за значительное увеличение количества мест в школах. "Количество мест в школе надо сейчас увеличивать, имея в виду значительным образом выросшее количество школьников, - сказал он . - У нас на миллион больше, чем мы считали раньше, сейчас вот возникает. Количество мест в школе должно быть увеличено значительно".

Он добавил, что это потребует и большего количество учителей, которым необходимо предоставить и жилье, и больший уровень заработной платы.