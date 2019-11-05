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Васильева выступила за пятилетнее специальное образование для педагогов

По мнению министра просвещения, уровень подготовки школьных учителей по физике и математике после получения четырехлетнего бакалаврского образования недостаточен
Министр просвещения РФ Ольга Васильева Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что педагогов в России нужно готовить по пятилетним программам специалитета.

"Я считаю, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет. Особенно гуманитарного цикла", - сказала министр во вторник на заседании Совета по русскому языку.

По ее мнению, уровень подготовки школьных учителей по физике и математике после получения четырехлетнего бакалаврского образования также недостаточен.

"Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование", - отметила Васильева.

При этом министр науки и высшего образования Михаил Котюков считает, что за четыре года можно подготовить качественного специалиста для работы в школе. "Я считаю, что за четыре года при современных технологиях мы сможем качественно готовить специалиста, который сможет закрывать основной объем работы в школе", - сказал он.

Котюков добавил, что Минобрнауки совместно с Минпросвещения подготовили законодательную инициативу о допуске до работы в школе специалистов, не имеющих педагогического образования, но обладающих необходимыми компетенциями. Законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе. По словам министра, это позволит решить проблему с нехваткой учителей по информатике, физике, математике и иностранным языкам.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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