Путин: электронная Большая российская энциклопедия будет достовернее "Википедии"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин уверен, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет служить источником достоверной информации. Такое мнение он высказал во вторник на заседании Совета по русскому языку, комментируя высказывание о том, что школьники зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе "Википедией".

"По поводу "Википедии"… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", - сказал Путин.

Он также поддержал идею провести экспертизу и сформировать перечень словарей, которые будут допущены к использованию в школах.

Тома Большой российской энциклопедии (БРЭ) в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.