В Росгвардии уверены, что против дронов можно использовать оружие

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Росгвардия просит разрешить использовать оружие против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над охраняемыми объектами, так как технологии по противодействию беспилотникам стоят очень дорого. Об этом заявил замглавы Росгвардии Олег Борукаев.

"В настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА. Я назову цифру: она колеблется от 150 до 200 млн рублей - в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет разрушительная сумма для всех федеральных органов исполнительной власти <...> Применение оружия и боевой техники - это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения, чтобы не обременять наши бюджеты", - сказал он во вторник в ходе круглого стола в Госдуме.

Он также отметил, что применение оружия сейчас особенно актуально против беспилотных летательных аппаратов, которые невосприимчивы к подавлению или преобразованию сигналов дистанционного управления. "Они управляются программой, и мы уже на площадке массовых мероприятий, при защите важных гособъектов такие БПЛА встречаем. <...> Кроме как оружием и боевой техникой, его полет не пресечь", - сказал Борукаев.

По его словам, незаконное использование дронов в настоящее время в России приобрело "лавинообразный характер", а их применение на массовых мероприятиях создает угрозу для безопасности. "Угрозу представляет несанкционированное применение беспилотников при проведении массовых мероприятий. Они могут вести съемку для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать маневры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства", - сказал Борукаев.

Также он отметил, что с 2017 года зафиксировано более 50 фактов нарушения воздушного пространства беспилотниками над важными гособъектами.

"Вся проблема в том, что мы фиксируем пока факты нарушений и передаем в территориальные подразделения Росавиации, никак не воздействуя на эти беспилотные аппараты. Статистика у нас здесь есть, она говорит о том, что мы задерживаем менее 20-30% внешних пилотов, а тех данных, которые мы передаем в Росавиацию, недостаточно для закрепления самого состава правонарушения", - рассказал Борукаев.