Cоветник президента Молдавии заявил, что дому-музею Пушкина в Молдавии грозит разрушение

КИШИНЕВ, 5 ноября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Поддержка в реставрации дома-музея Пушкина в Молдавии, оказать которую предложил президент РФ Владимир Путин, очень своевременна, так как здание постепенно разрушается. Об этом ТАСС сообщил во вторник советник президента Молдавии по вопросам образования и культуры Корнелиу Попович.

"Домик, где останавливался великий поэт, и экспозиционный зал находятся в очень плохом состоянии из-за строительства высотных зданий по соседству. Им необходим капитальный ремонт", - сказал Попович.

Он выразил сожаление, что власти Молдавии, где последние десять лет у руля находились проевропейские партии, "обделяли вниманием исторический памятник". "В Кишиневе сохранился один из немногих домов, где на самом деле останавливался гений литературы. Для нас это памятник важен прежде всего как историческая ценность. Это также огромное подспорье развитию туризма в нашей стране", - отметил Попович.

По его словам, реконструкция музея обсуждалась недавно с руководителем Россотрудничества Элеонорой Митрофановой, которая посещала Кишинев. "Возможно, над домиком будет сооружен стеклянный купол, предложено реорганизовать пространство, обустроить зал для конференций", - отметил советник. Отремонтировать планируется и усадьбу в молдавском селе Долна, где Пушкин гостил летом 1821 года по приглашению своего приятеля - бессарабского помещика Ралли. Считается, что здесь он повстречал цыганский табор и познакомился с прототипом Земфиры - героини будущей поэмы "Цыганы".

Классик прожил в Молдавии с сентября 1820 по август 1823 года. Здесь он написал свыше 160 произведений, в числе которых такие шедевры, как "Черная шаль", "Узник", "К Овидию", "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", а также начал работу над романом "Евгений Онегин".

Путин пообещал денежную помощь Молдавии для ремонта музея Пушкина в Кишиневе во время заседания Совета по русскому языку в Москве во вторник. "Что касается тех объектов, которые находятся за границей, - у нас сейчас за границей, в Молдове [находится музей] - с властями [Молдавии] переговорим, если нужна им помощь, мы даже будем готовы оказать им финансовую помощь по приведению в порядок пушкинских мест", - сказал глава государства.