Минтранс поддержал законопроект о праве силовиков сбивать незаконные беспилотники

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ) полностью поддерживают законопроект, наделяющий спецслужбы правом при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать незаконный полет аппарата. Об этом в ходе круглого стола в Госдуме во вторник сообщили представители ведомств - замминистра Александр Юрчик и начальник управления ФСБ Василий Шелег.

"Абсолютно точно и однозначно законопроект поддерживается", - заявил Юрчик.

По его словам, необходимо закрепить право силовых структур реагировать на "всякие отклонения" от воздушного законодательства, однако оно должно быть строго регламентировано.

В этой связи замминистра предложил устанавливать запретные для полетов дронов зоны. "Нужно устанавливать запретные зоны над объектами, где они [беспилотники] не имеют права летать, нужно их фиксировать. И наделить определенные структуры правом пресекать незаконную деятельность", - считает замглавы ведомства. При этом, отметил он, такие зоны могут быть временными, "над массовым скоплением людей, над какими-то мероприятиями".

Юрчик также выступил за оперативное информирование о запретных зонах участников воздушного движения. Эту функцию могла бы взять на себя Единая система организации воздушного движения РФ, добавил представитель Минтранса.

Ведомство, продолжил он, готовит пакет законопроектов по всем направлениям регулирования использования беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об унифицированных правилах их разработки, производства и сертификации. "Все они используют единое воздушное пространство, а значит, должны подчиняться единым правилам", - заключил Юрчик.

Поддержка со стороны ФСБ

Шелег со своей стороны отметил, что ФСБ полностью поддерживает доработанную ко второму чтению версию законопроекта, она отвечает интересам ведомства.

Вместе с тем представитель службы частично не согласился с предложением Минтранса по информированию участников воздушного движения о запретных зонах для дронов.

"Нельзя согласиться с проведением следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Принцип оперативно-разыскной деятельности - это конспирация. Уведомление кого-либо о том, что вот этот участок нужно закрыть, нарушает принцип конспирации. Равно как и следственные действия", - указал он.

При этом, добавил Шелег, ФСБ солидарна с транспортным ведомством относительно запретных зон над местами массового скопления людей, включая митинги, и проведения антитеррористических мероприятий.

По итогам круглого стола председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил ТАСС, что все профильные ведомства выступили за принятие законопроекта.

Госдума 11 сентября приняла в первом чтении документ, который дает ФСБ, СВР, ФСО, полиции и Росгвардии право при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать его полет, в том числе посредством подавления сигналов дистанционного управления или уничтожения самих аппаратов.