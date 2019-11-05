Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым за обилие наград на груди

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме руководителя центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаила Киселева. С представителями этого движения глава государства во вторник вечером провел встречу в Кремле.

"Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева", - сказал Путин, обращаясь к Киселеву. Тот ответил президенту, что он еще не дотягивает до бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС по количеству наград.

"Но целуется он так же", - пошутил другой участник этой встречи.

"Главное, чтобы знал, с кем целоваться", - отреагировал Путин.

"Только с любимой женой. И могу сына - на ночь", - смущенно отметил руководитель студотрядов.