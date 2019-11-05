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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре

Заявление об увольнении также написала заведующая детским садом "Сказка", где мужчина убил ребенка

ТАСС, 5 ноября. Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) ушла в отставку после ЧП в Нарьян-Маре 31 октября, когда в детском саду был убит ребенок. Как во вторник говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, заявление об увольнении написала и заведующая детским садом "Сказка".

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"[Губернатор НАО] Александр Цыбульский принял прошение об отставке руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Лина Гущина написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Аналогичное заявление поступило в адрес профильного ведомства от заведующей детским садом "Сказка". Галина Овчинникова написала в адрес руководства профильного ведомства заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, на основании которого издан соответствующий приказ об освобождении ее от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Губернатор НАО принял прошение об отставке Гущиной. Заявление должностного лица поступило в адрес главы региона 5 ноября, после чего Цыбульский поручил управлению государственной гражданской службы и кадров аппарата региональной администрации оформить соответствующее распоряжение.

Теги
РоссияЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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