На западе Украины открыли памятную доску пособнику нацистов

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Памятная доска, посвященная украинскому националисту и гауптштурмфюреру дивизии СС "Галичина" Дмитрию Палиеву, открыта в городе Калуш Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил во вторник директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Калуше торжественно открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру дивизии СС "Галичина" Дмитрию Палиеву", - написал он на странице в Facebook. Запись сопровождает фотография времен Великой Отечественной войны. "На архивном фото Палиев в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера", - добавил Долинский.

В годы Великой Отечественной войны боевики Организации украинских националистов (запрещена в РФ) в сотрудничестве с разведывательными органами нацистской Германии сражались против СССР. В 1943 году из украинских националистов была сформирована дивизия СС "Галичина", Палиев тогда стоял у истоков ее создания. Бойцы данной дивизии причастны к карательным операциям и массовым убийствам.

В конце октября в Одессе украинские националисты снесли мемориальную доску в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, которая была установлена на фасаде здания, где ранее располагался штаб Одесского военного округа. Радикалы обосновали свои действия письмом из Минобороны. В нем ведомство не возражало против сноса памятного знака, который якобы подпадает под закон о декоммунизации. В конце июня 2017 года неизвестные разрушили мемориальную доску в честь Жукова на одноименном проспекте в Одессе.