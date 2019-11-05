Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На западе Украины открыли памятную доску пособнику нацистов

Речь идет о гауптштурмфюрере дивизии СС "Галичина" Дмитрии Палиеве

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Памятная доска, посвященная украинскому националисту и гауптштурмфюреру дивизии СС "Галичина" Дмитрию Палиеву, открыта в городе Калуш Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил во вторник директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Калуше торжественно открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру дивизии СС "Галичина" Дмитрию Палиеву", - написал он на странице в Facebook. Запись сопровождает фотография времен Великой Отечественной войны. "На архивном фото Палиев в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера", - добавил Долинский.

В годы Великой Отечественной войны боевики Организации украинских националистов (запрещена в РФ) в сотрудничестве с разведывательными органами нацистской Германии сражались против СССР. В 1943 году из украинских националистов была сформирована дивизия СС "Галичина", Палиев тогда стоял у истоков ее создания. Бойцы данной дивизии причастны к карательным операциям и массовым убийствам.

В конце октября в Одессе украинские националисты снесли мемориальную доску в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, которая была установлена на фасаде здания, где ранее располагался штаб Одесского военного округа. Радикалы обосновали свои действия письмом из Минобороны. В нем ведомство не возражало против сноса памятного знака, который якобы подпадает под закон о декоммунизации. В конце июня 2017 года неизвестные разрушили мемориальную доску в честь Жукова на одноименном проспекте в Одессе.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре
Заявление об увольнении также написала заведующая детским садом "Сказка", где мужчина убил ребенка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС