Предлагаемые штрафы за нарушения при хранении данных россиян могут быть снижены

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Рассматриваемые Госдумой суммы штрафов за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян могут быть снижены, хотя максимальное наказание за повторное нарушение в размере 18 млн рублей, скорее всего, сохранится. Такие поправки поступили к соответствующему законопроекту, который готовится ко второму чтению, сообщил в среду корреспонденту ТАСС один из авторов инициативы, депутат-единоросс Даниил Бессарабов.

"За первичное нарушение там будет определенное снижение. По категории физических и должностных лиц", - сказал он, не исключив, что предлагаемые послабления коснутся и юридических лиц. "Если будет повторное нарушение, то максимальные суммы, которые были для юридических лиц, сохранятся", - добавил парламентарий.

Бессарабов при этом подчеркнул, что поступившим к законопроекту поправкам должен дать оценку профильный думский комитет по государственному строительству и законодательству. Документ уже внесен в повестку заседания комитета, которое состоится в среду.

Законопроектом в его нынешней редакции, которая прошла первое чтение в начале сентября, предлагается ввести крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом. Согласно тексту, штраф за такое правонарушение для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц - от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц - от 6 млн до 18 млн рублей. В действующей версии Кодекса РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за неисполнение требований о локализации баз данных.