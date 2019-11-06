В ООН сообщили, что гендерное равенство в доступе в интернет в мире пока не достигнуто

ЖЕНЕВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более половины жителей Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ в интернет, однако гендерное равенство в этой сфере пока не достигнуто. Возможности пользоваться сетью нет у 52% женщин, говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Международного союза электросвязи (МСЭ) "Измерение цифрового развития: факты и цифры, 2019 год".

"В целом доля пользующихся в мире интернетом составляет 48% у женщин и 58% у мужчин. Больше мужчин, чем женщин используют интернет во всех регионах мира, за исключением Северной и Южной Америки, где в этом отношении практически достигнут паритет", - констатирует МСЭ. В докладе подчеркивается, что "цифровой гендерный разрыв" сократился на пространстве СНГ и Европы, но одновременно он растет в Африке, арабских государствах и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Наибольшим он является в развивающихся странах, особенно в группе наименее развитых государств", - указывают авторы доклада. Из опубликованной в нем карты мира явствует, что паритет в доступе в интернет достигнут в каждой четвертой стране, в частности, в России, Белоруссии, Польше, США, Австралии, Бразилии и Аргентине. В то же время в большинстве стран мира, включая Китай, Индию, Францию и Германию, всемирной сетью больше пользуются мужчины. Впрочем, есть в мире государства (8%), где больше пользователей сети среди женщин. Это, в частности, Куба, Монголия, Норвегия, Великобритания и Ирландия.

МСЭ обращает внимание на "продолжающееся глобальное расширение интернета": с 2018 по 2019 год число пользователей выросло в абсолютном выражении на 5,3%. "Сейчас им пользуются 4,1 млрд человек, то есть 53,6% населения планеты", - отмечается в докладе. Эксперты напоминают, что в 2005 году доступ в сеть имели лишь 16,8% жителей планеты. С тех пор ежегодные темпы прироста составляли в среднем 10%, однако в последние годы они замедлились, и в некоторых районах мира "наступает насыщение".

Доступа ко "всемирной паутине" не имеют 3,6 млрд жителей планеты. Большинство из них - граждане наименее развитых стран, где в среднем лишь два из каждых десяти жителей находятся онлайн. В Европе зафиксирован самый высокий уровень доступа в интернет - 82,5%, в Африке самый низкий - 28,2%. По оценкам МСЭ, к концу 2019 года 57% семей в мире будут иметь доступ ко всемирной сети дома. Хуже обстоит дело с персональными компьютерами. Ожидается, что их число вырастет в семьях за текущий год лишь примерно на один процент, и этот показатель составит 49,7%.

Согласно данным МСЭ, сейчас 96% населения Земли находятся в зоне доступа к сигналу подвижной сотовой связи. Для 93% это сеть 3G или последующих поколений. В Европе, в Западном полушарии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе покрытие составляет 95%, в арабских странах - 91%, на пространстве СНГ - 88%, в Африке - 79%.