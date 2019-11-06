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СМИ: Сеул хочет направить делегацию в КНДР для осмотра туркомплекса в Кымгансане

Ранее в Пхеньяне выразили намерение снести все туристические сооружения, построенные южнокорейскими компаниями в горах Кымгансан

ТАСС, 6 ноября. Южная Корея хочет отправить делегацию в горы Кымгансан для осмотра находящегося там курорта, соответствующее предложение Сеул направил Пхеньяну во вторник. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Отмечается, что в состав делегации могут войти правительственные чиновники и бизнесмены, которые, как предполагают в Сеуле, отправятся в Кымгансан для оценки состояния туркомплекса и обсуждения с северокорейской стороной ситуации вокруг курорта.

Пресс-секретарь ведомства Ли Сан Мин подчеркнул, что вопрос Кымгансана должен решаться путем соответствующего соглашения с КНДР, и Сеулу необходимо стремиться к поддержанию межкорейских контактов.

Ранее КНДР выразила намерение снести все туристические сооружения, построенные южнокорейскими компаниями в горах Кымгансан. Реакцией Сеула стал призыв к проведению рабочих переговоров и поддержанию диалога. Пхеньян же настаивает на обсуждении судьбы туристического комплекса путем обмена корреспонденцией.

Совместный туристический комплекс Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Компания Hyundai Asan вложила в него около $680 млн, построив там отели и служебные здания, а также необходимую инфраструктуру.

Однако в 2008 году работа комплекса была приостановлена на неопределенное время. В сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако дальнейших шагов для выполнения этих договоренностей предпринято не было.

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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