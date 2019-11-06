Эксперты назвали самые популярные у иностранцев города России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Самыми популярными авиационными направлениями в России у иностранцев в 2019 году являются Москва, Петербург и Новосибирск. Об этом свидетельствуют результаты проведенного для ТАСС исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Москва и Петербург раньше также занимали лидирующие позиции, а вот Новосибирск потеснил Калининград, который опустился на строчку ниже по сравнению с прошлым годом. При этом продажи билетов в Москву иностранцам в целом выросли на 2,8% по сравнению с прошлым годом, а в Петербург - сократились на 4,6%, подсчитали эксперты OneTwoTrip.

Также среди российских городов, в которые чаще всего прилетают иностранцы, оказались Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.

При этом из топа выбыл Ростов-на-Дону, который в прошлом году замыкал рейтинг.