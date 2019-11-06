Жители Японии за неделю собрали $3,2 млн на восстановление сгоревшего замка Сюри

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Жители Японии менее чем за неделю собрали 350 млн иен ($3,2 млн по текущему курсу) на восстановление замка Сюри в городе Наха на южном острове Окинава, который был практически полностью уничтожен пожаром на прошлой неделе. Об этом сообщило в среду японское общественное телевидение.

К настоящему моменту в общественном сборе средств приняли участие более 25 тыс. человек. Отмечается, что акция по сбору средств на восстановление началась 1 ноября - уже на следующий день после того, как разрушительный пожар вспыхнул в Сюри. Сооружение, занесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, было практически полностью уничтожено огнем. Сгорели главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей Рюкю, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии в 1879 году. В общей сложности семь зданий выгорели там на площади более 6 тыс. кв. м.

Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ уже пообещало сделать все необходимое для восстановления этого исторического памятника.

Замок Сюри был возведен в XIV-XV веках, в его архитектуре уникально сочеталось влияние Китая и Японии, он считался символом самобытной культуры Окинавы. В 1945 году комплекс был полностью уничтожен в ходе ожесточенных боев между американским десантом и японским гарнизоном острова. В 1992 году замок восстановили в точном соответствии со старинными чертежами.