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Американец два раза за полтора года выиграл в лотерею по $1 млн

В первый раз житель Массачусетса забрал единовременную выплату приза, а во второй - выбрал возможность получать деньги частями в течение 20 лет

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Житель Массачусетса Рольф Родс в течение полутора лет два раза выиграл в моментальную лотерею по $1 млн. Об этом сообщило агентство UPI.

Первый раз американец выиграл $1 млн 22 мая 2018 года. Тогда он решил забрать единовременную выплату приза в размере $650 тыс. до уплаты налогов.

На прошлой неделе Родс вновь купил лотерейный билет на АЗС и выиграл еще один миллион. На этот раз мужчина выбрал возможность получать ежегодные выплаты в течение 20 лет в размере $50 тыс. до уплаты налогов.

Моментальные лотереи в США проводятся гораздо чаще тиражных, не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участнику необходимо лишь стереть защитное поле и узнать, выиграл он или нет. Главные призы в моментальных лотереях только в редких случаях измеряются шестизначными суммами.

 

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США
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