Вышинский выписан из больницы, но пока не может поехать на суд в Киев

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Журналист Кирилл Вышинский в среду выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в Киев.

"Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова - прим. ТАСС), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться [в Киеве]", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Вышинский также сообщил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем. "Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся", - сказал он.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. На Украине ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, дело против него не прекращено.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", в число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский.