Прокуратура Петербурга просит заблокировать 118 материалов с оскорблением госсимволов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Генпрокуратуру РФ проект представления о блокировке Роскомнадзором 118 ссылок на материалы, содержащие оскорбление государственных символов РФ: герба, флага и других официальных атрибутов. Об этом говорится в документе прокуратуры, опубликованном на сайте Фонда защиты национальных ценностей.

"Все ссылки были предоставлены специалистами Фонда защиты национальных ценностей. В результате [проверки] 60% отобранных материалов были признаны оскорбительными по своей природе. Их авторы использовали нецензурную лексику и уничижительные выражения, оскорбляли общественную нравственность и с подчеркнутым презрением отзывались о народе России, ее обществе, традициях, ценностях и их образном выражении, воплощенном в государственных символах", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что с мая по ноябрь сотрудники организации занимались поиском в социальных сетях материалов с содержанием надругательства над госсимволами РФ. "В правоохранительные органы было направлено 675 заявлений. Долгое время попытки отчистить интернет от такого рода контента не приносили результата. И, наконец, эта борьба принесла первые плоды", - отметили в организации.

Кроме того, в Фонде защиты национальных ценностей подчеркнули, что в МВД направлены письма относительно 19 пользователей, разместивших в своих аккаунтах публикации с оскорблением госсимволов. "В случае признания их вины нарушителям грозит привлечение к административной ответственности", - уточнили в фонде.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.