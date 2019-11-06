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Захарова отметила открытость российской конференции по свободе СМИ

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что все, кто хочет, могут аккредитоваться

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Все желающие журналисты, в том числе из Украины, смогли аккредитоваться на организованную ОБСЕ при поддержке МИД РФ конференцию по свободе СМИ. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Мне вчера задавали вопрос относительно того, и сегодня тоже, как обстоят дела с аккредитацией, говорили, что у нас, наверное, селективная аккредитация, - сказала она. - У нас абсолютно открытая аккредитация".

Захарова указала, что аккредитоваться на конференцию смогли все, в том числе украинские журналисты. "Хотя такая же конференция, которая происходит сейчас в Москве, была в прошлом году в Киеве и нашего известного журналиста и общественного деятеля Евгения Примакова так и не пустили, хотя он прилетел принять участие как профессионал".

"У нас нет никакой селекции. Все, кто хочет, могут аккредитоваться", - подчеркнула Захарова.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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