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Претензии Роскомнадзора к Google
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Google повысила фильтрацию запрещенного в России контента до 80%

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил надежду, что "цифра будет приближаться к 100%"
Описание
© REUTERS/Hannah McKay

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Google повысила фильтрацию запрещенного в России контента до 80% Об этом заявил в среду глава Роскомнадзора Александр Жаров, отвечая на вопрос ТАСС.

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"У нас фильтрация сейчас составляет 80%, то есть положительная динамика есть, мы с компанией находимся в диалоге, надеемся, что цифра будет приближаться к 100%. Если нет, будем вынуждены снова прибегнуть к штрафам. Надеюсь, этого не произойдет", - сказал он.

В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за невыполнение компанией требования закона "Об информации" по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Проверкой было установлено, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В середине сентября Роскомнадзор сообщил, что компания Google выплатила штраф.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссияПретензии Роскомнадзора к Google
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