Защита Вышинского будет просить суд Киева о переносе заседания по его делу

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Защита журналиста Кирилла Вышинского в среду будет просить суд Киева о переносе заседания из-за невозможности присутствия на нем своего подзащитного. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Игорь Мокин.

"Защита будет просить суд перенести заседание, так как Вышинский не сможет присутствовать. Дату уже определит суд в зависимости от загруженности", - сказал он, подчеркнув, что суд не может рассматривать дело в отсутствие обвиняемого. При этом адвокат не исключил вероятность заочной процедуры, однако, по его словам, "пока никаких предпосылок для такого решения нет".

В настоящее время, уточнил адвокат, суд должен рассматривать дело по существу, определив порядок изучения доказательства, допроса свидетелей.

Сам Кирилл Вышинский сообщил, что его адвокат будет ходатайствовать в суде Киева об изменении формы его участия в судебных заседаниях.

"Мой адвокат будет подавать ходатайство о возможном изменении формы моего участия (в судебных заседаниях)", - сказал он в среду в рамках конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России". Журналист не исключил, что защита будет просить избрать в качестве формата его участия видеоконференцию.

Он также заявил, что хотел бы, чтобы в его деле была поставлена точка, и надеется на оправдательный приговор.

Журналист отметил, что в ближайшем будущем ему придется пристально следить за своим здоровьем.

В среду утром Вышинский сообщил ТАСС, что выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в Киев.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. На Украине ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личное обязательство, дело против него не прекращено.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", в число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский.