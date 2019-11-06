Курировавший реформу обращения с отходами замглавы Минприроды покинул пост

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился освободить Владимира Логинова от должности замглавы Минприроды. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

В распоряжении указано, что Логинов освобожден от должности по своей просьбе.

Логинов был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии 30 ноября 2018 года. В его обязанности входили контроль и координация работы департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В качестве замглавы Минприроды Логинов курировал, в частности, проведение реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в России 1 января 2019 года. В рамках реформы ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов Российской Федерации по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.