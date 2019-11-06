Зюганов раскритиковал предложение Милонова захоронить тело Ленина

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал предложение захоронить тело основателя советского государства, председателя Совнаркома и лидера партии большевиков Владимира Ленина.

"Сегодня я официально обязан как руководитель партии… ответить тем, кто накануне праздников лезет с грязной своей рожей в нетрезвом виде раскапывать светлые могилы красного некрополя. Никому это не дозволено, это решение принято съездом [Советов СССР], решение принято высшими органами и одобрено всем советским народом", - сказал Зюганов журналистам в среду. Как сообщали СМИ, депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил с предложением организовать похороны Ленина.

Лидер коммунистов охарактеризовал авторов подобных идей как провокаторов. "Что вы будете, гробокопательством заниматься? Эти мерзавцы перед праздником в душу плюют всем людям", - возмутился он.

1 августа 1924 года на Красной площади в Москве был открыт для массового посещения первый постоянный мавзолей основателя советского государства, председателя Совнаркома и лидера партии большевиков Владимира Ленина (Ульянова). После распада СССР неоднократно звучали призывы о захоронении тела Ленина и восстановлении исторического облика Красной площади, однако этого сделано не было. В 2017 году комендант Кремля Сергей Хлебников сообщал, что в год мавзолей посещают порядка 450 тыс. человек. В настоящее время мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены открыты для посещения с 10:00 до 13:00 во все дни кроме понедельника и пятницы.