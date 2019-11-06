В ОНК поддержали идею блокировать сотовую связь в российских тюрьмах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы призвали МВД и ФСИН не только блокировать сотовую связь в местах лишения свободы, но и создать для заключенных реальную легальную возможность позвонить своим близким. Об этом в беседе с ТАСС заявил член московской ОНК Александр Хуруджи.

"Теоретически возможность звонков близким по стационарному телефону из СИЗО разрешена, но существует слишком много "но", которые делают реализацию этого права невозможным на практике", - отметил он.

Правозащитник напомнил, что в любой стране мира в любой ситуации люди ищут, как обойти запреты, и это приводит к низовой коррупции и существованию целой индустрии по проносу в тюрьмы телефонных трубок, сим-карт. "Даже производство простых трубок-фонариков за 1 тыс. рублей во многом поддерживает этот рынок. Считаю, что необходимо думать не только о том, как запрещать, но и как упростить на практике реализацию права на официальные звонки родным из СИЗО", - сказал Хуруджи.

Ранее сообщалось, что МВД России планирует до 30 июля 2020 года разработать меры блокировки сигналов сотовой связи в исправительных учреждениях. Об этом пишет в среду издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с итогами заседания коллегии ведомства 1 ноября. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, который опубликовал в среду в Twitter соответствующую запись, законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах уже поддержали в Минкомсвязи и ФСИН.