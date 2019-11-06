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Сотрудники Дорожного патруля спасли сбитого на проезжей части в Москве щенка

Щенку сделали операцию, затем его забрали сотрудники одного из собачьих приютов, теперь животному ищут дом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Дорожного патруля подобрали на проезжей части в Москве сбитого другим автомобилем щенка. Собаку прооперировали в ветклинике, теперь животному ищут дом, сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения.

"30 октября экипаж Дорожного патруля (Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин) остановился, чтобы поправить развернутый светофор в Остаповском проезде в районе дома 9. В это время на проезжей части был замечен сбитый щенок. Патрульные подобрали его и отвезли в ближайшую ветклинику" , - сказал собеседник агентства.

У сбитой собаки диагностировали трещину лучевой и локтевой кости правой грудной конечности, отёк мягких тканей в области левой тазовой конечности с повреждением эпителия. "Для успешного выздоровления необходимо каждый день делать обезболивающий укол, так же собака должна находится в тепле", - добавили в центре.

Первое время за щенком приглядывал дорожный патруль, затем его забрали сотрудники одного из собачьих приютов. Животному ищут дом.

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