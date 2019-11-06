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Минтруд расширит программу профессионального переобучения граждан старшего возраста

С 2020 года она станет доступна с 50 лет

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Программа профессионального переобучения граждан старшего возраста в рамках нацпроекта "Демография" будет расширена в 2020 году, переобучение смогут пройти все граждане старше 50 лет. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

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"Программа расширяется с точки зрения охвата участников. Если сейчас обучение проходят граждане только предпенсионного возраста - за пять лет до наступления общеустановленного возраста выхода на пенсию, то с 2020 года такое право получат граждане в возрасте от 50 лет", - цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

В 2019 году начался переходный период повышения пенсионного возраста. Женщины выходят на пенсию с 55,5 лет, мужчины - с 60,5 лет. Следующее повышение произойдет в 2021 году - женщины будут выходить на пенсию с 56,5 лет, мужчины - с 61,5. К 2028 году пенсионный возраст будет повышен до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Министр отметил, что по состоянию на 29 октября заключены договора на обучение при содействии центров занятости населения 98,7 тыс. граждан предпенсионного возраста, что составляет 198% от программного показателя. К обучению приступили 86 тыс. граждан - 172% от программного показателя. В Минтруде напомнили, что плановый показатель по переобучению составляет 50 тыс. человек в год.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального облуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей предпенсионного возраста.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Топилин, Максим АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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