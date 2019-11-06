Член совета ФСИН считает, что блокировку сотовой связи в СИЗО трудно выполнить на практике

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Блокировку сигнала сотовой связи в СИЗО будет трудно осуществить на практике, кроме того, эта мера не поможет эффективно бороться с незаконной передачей мобильных телефонов в места лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил в среду член общественного совета при ФСИН, лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

"У нас и так арестантам запрещено пользоваться мобильными телефонами. При этом запрет все равно нарушается, хотя эффективность борьбы ФСИН с этим явлением в последнее время усилилась, но это больше оперативная работа. Надо понимать, что мощное оборудование по блокировке сигнала на постоянной основе не включить - это вредно как для арестованных, так и для сотрудников, а слабое работает плохо, и бороться с глушилками спецконтингент давно научился. Отключать сигнал на вышках сотовой связи невозможно, так как это нарушает права местных жителей", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, нужно усиливать оперативную работу в СИЗО и колониях, устанавливать больше качественных систем видеонаблюдения. "Кроме того, МВД должно научиться молниеносно реагировать на совершаемые преступления и обращения граждан по фактам телефонного мошенничества. Гражданам постоянно поступают звонки от мошенников, однако они не знают, что с этим делать, кому можно оперативно переслать номер, с которого звонили или записанный разговор. А если написать на эту тему заявление в полицию, оно, зачастую, просто спустится участковому, а это вообще не его тема", - отметил Цветков. Кроме того, необходимо навести порядок с незаконным распространением СИМ-карт, "а то их до сих пор на каждом углу продают", считает он.

Ранее сообщалось, что МВД России планирует до 30 июля 2020 года разработать меры блокировки сигналов сотовой связи в исправительных учреждениях. Об этом пишет в среду издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с итогами заседания коллегии ведомства 1 ноября. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, который опубликовал в среду в Twitter соответствующую запись, законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах уже поддержали в Минкомсвязи и ФСИН.