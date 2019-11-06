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Зеленский утвердил совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Основными задачами совета стали формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также гарантий профессиональной деятельности журналистов

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Глава украинского государства Владимир Зеленский утвердил совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте, подписав соответствующий указ. Его текст в среду опубликован на сайте главы государства.

Основными задачами совета Зеленский определил формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также гарантий профессиональной деятельности журналистов.

Указом президент утвердил положение о совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов, а также его персональный состав, который состоит из 15 человек. Места в совете распределены по квотам: по шесть представителей от СМИ и общественных организаций, по одному - от Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), Национального медиапрофсоюза и офиса президента.

Создание совета инициировал Зеленский. Заместитель председателя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил необходимость такого органа "важностью диалога с медиасообществом". По его словам, "совет будет помогать устранять угрозы для свободы слова, а также проявления цензуры".

Кризис свободы слова

На кризис со свободой слова и на регулярное нарушение прав журналистов Киеву указывали как зарубежные организации, так и местные политики и эксперты. Так, международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в ежегодном индексе свободы СМИ в мире (Freedom House) за 2019 год поместила Украину на 102-е место, что на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем. При этом самыми большими вызовами для свободы слова, по выводам организации, остаются слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия. Кроме того, негативно на ситуации со свободой слова в стране сказывается и конфликт в Донбассе, а также большое количество отказов во въезде иностранным журналистам.(

По информации НСЖУ, в 2018 году зафиксировано 86 инцидентов с применением физической насилия в отношении журналистов, с начала 2017 года - 175 инцидентов. По словам главы Союза журналистов Сергея Томиленко, в стране "системной стала безнаказанность за нападения на журналистов, отсутствуют эффективные расследования и соответствующие наказания для нападавших". По его мнению, политики и чиновники поощряют вражду в отношении журналистов и СМИ, травят "не таких" журналистов в социальных сетях, цепляют ярлыки "агентов" Москвы или США и призывают к незаконному ущемлению прав.

Кроме того, по словам Томиленко, на журналистов нападают радикалы, которые также блокируют работу редакций, угрожают расправами. Он также выразил возмущение тем, что на Украине "наблюдается самоцензура - существуют темы, которых избегает часть журналистов, чтобы не поддаваться давлению". Кроме того, согласно выводам Freedom House, "политически мотивированная цензура", а также "проблема оплаченных репортажей на определенные темы, включая практику "джинсы", были и остаются устойчивой характеристикой украинского медиапространства в течение длительного времени".

Помимо этого, украинская прокуратура с 2018 года практикует получение через суд доступа к журналистским материалам и сознательно игнорирует право журналистов на конфиденциальность своих источников.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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