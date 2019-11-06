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Прекращение дела против Ивана Голунова

Голунов назвал Россию комфортной страной для работы журналистов

Журналист отметил доступность информации в открытых источниках, но указал, что российские чиновники часто не отвечают на запросы СМИ
Иван Голунов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов заявил, что Россия является комфортной страной для работы журналистов, отметив доступность открытых данных.

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"Россия - довольно приятная страна для работы журналистов. Здесь много историй, здесь много открытой информации, много открытых государственных реестров, которые помогают журналистам-расследователям даже во многих странах. Если мы захотим узнать владельца недвижимости во Франции или Великобритании, мы этого не можем сделать за одну минуту, как это можно сделать в России", - сказал он в среду на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России".

При этом он отметил, что чиновники в России часто не отвечают на запросы СМИ.

Голунов также заявил о затягивании следствия по его делу. "Проблема решена отчасти, с меня сняты обвинения, но остается проблема безнаказанности. Я, наверное, попадаю в список 85% нераскрытых преступлений, - сказал он. - Есть ограничения - я не могу жить полноценной жизнью и практически не могу работать. Есть ограничения, о которых я не могу распространяться".

Он также сообщил о намерении привлечь к ответственности отдел полиции, где он подвергся побоям, жалобы на которые не были зарегистрированы.

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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