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СПЧ, ОП и Русфонд подписали меморандум о сотрудничестве в сфере донорства костного мозга

Их первым совместным проектом в этой области станет экспедиция "Совпадение"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Общественная палата (ОП) РФ и Русфонд подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах донорства костного мозга.

В торжественной церемонии подписания в среду приняли участие глава СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров и президент Русфонда Лев Амбиндер.

Их первым совместным проектом в этой области станет экспедиция "Совпадение", участники которой объедут пять федеральных округов, чтобы помочь добровольцам вступить в Национальный регистр доноров костного мозга.

Теги
РоссияБочаров, Вячеслав АлексеевичФадеев, Валерий АлександровичАмбиндер, Лев Сергеевич
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