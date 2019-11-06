Совфед одобрил закон об обязательном представлении отзыва кабмина на поправки в КоАП

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий возможность внесения в Госдуму законопроектов с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) только при наличии официального отзыва правительства РФ.

Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон направлен на оптимизацию и повышение качественного уровня законотворческого процесса в области административного законодательства. "Он уточняет порядок внесения проектов федеральных законов, вносящих изменения в КоАП РФ. Предусматривается, что проекты таких законов могут быть внесены только при наличии официальных отзывов правительства РФ", - сказал сенатор.

Он напомнил, что сейчас по договоренности с правительством РФ изменения в административное законодательство вносятся лишь в исключительных случаях. "Это обусловлено тем, что в настоящее время по поручению председателя правительства РФ готовится новый кодекс административных правонарушений, потому что латать действующий кодекс уже бессмысленно. Требуется профессиональная кропотливая работа, которую сейчас сведет большой авторский коллектив. Туда вошли представители федеральных органов государственной власти, в том числе Совета Федерации и Государственной думы", - сказал сенатор.

По его словам, очень важно также обеспечить полноценное участие регионов при подготовке кодекса.