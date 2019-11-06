Опрос показал, что более 75% россиян не делают пенсионных накоплений

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 75,5% россиян, проживающих в крупных городах, не делают пенсионных накоплений. Такие данные приводятся в опросе Райффайзенбанка, с которым ознакомился ТАСС.

Что будет с вашей пенсией?

38,6% опрошенных завили, что просто не осуществляют накопления, 36,9% - что хотели бы копить на пенсию, но пока не имеют возможности.

16,3% россиян иногда откладывают деньги, 8,3% делают пенсионные накопления регулярно.

Самыми популярными способами осуществления пенсионных накоплений стали вклад и накопительный счет в банке - об использовании данных инструментов заявили по 39,2% опрошенных. 28,5% инвестируют в ценные бумаги, 16,5% заключили индивидуальный договор с Негосударственным пенсионным фондом (НПФ). 3,8% респондентов рассказали, что им софинансирует пенсию работодатель, 7% имеют накопительные продукты страховых компаний.

Опрос проводился Райффайзенбанком среди россиян, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.