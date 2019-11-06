Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос показал, что более 75% россиян не делают пенсионных накоплений

Как говорится в исследовании Райффайзенбанка, наиболее распространенными способами накоплений оказались вклады и счета

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 75,5% россиян, проживающих в крупных городах, не делают пенсионных накоплений. Такие данные приводятся в опросе Райффайзенбанка, с которым ознакомился ТАСС.

На эту тему
Что будет с вашей пенсией?

38,6% опрошенных завили, что просто не осуществляют накопления, 36,9% - что хотели бы копить на пенсию, но пока не имеют возможности.

16,3% россиян иногда откладывают деньги, 8,3% делают пенсионные накопления регулярно.

Самыми популярными способами осуществления пенсионных накоплений стали вклад и накопительный счет в банке - об использовании данных инструментов заявили по 39,2% опрошенных. 28,5% инвестируют в ценные бумаги, 16,5% заключили индивидуальный договор с Негосударственным пенсионным фондом (НПФ). 3,8% респондентов рассказали, что им софинансирует пенсию работодатель, 7% имеют накопительные продукты страховых компаний.

Опрос проводился Райффайзенбанком среди россиян, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Нижегородской области 80-летняя пенсионерка в одиночку отремонтировала сельскую дорогу
Региональные власти планируют отремонтировать дорогу в 2020 году, сообщили в пресс-службе исполкома ОНФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС