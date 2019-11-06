Песков заявил, что новые законы не препятствуют развитию рынка беспилотников

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит проблем для развития беспилотников от законопроекта, позволяющего пресекать полет аппарата в определенных ситуациях.

"В данном случае нужно соблюдать те районы, те объекты, полеты над которыми запрещены. Вот и все. То есть здесь все остальное разрешено - то, что не запрещено", - сказал в среду журналистам представитель Кремля. По его мнению, "поэтому говорить о том, что какое-то удушение этого рынка - вряд ли возможно".

Госдума 11 сентября приняла в первом чтении законопроект, который дает право ФСБ, СВР, ФСО, полиции и Росгвардии при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата.

Песков напомнил о недавно вступившем в силу новом законе, по которому "дроны, превышающие установленный вес, подлежат регистрации". "Это не означает, что запрещен запуск, использование", - указал он. Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание на то, что "существует закон о государственной охране".