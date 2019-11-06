МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников съезда Общества русской словесности, отметив, что грамотное владение русским языком позволяет ориентироваться в информационном пространстве, а его хорошее знание открывает большие возможности для личностного и профессионального роста. Приветственное слово главы государства зачитал советник президента РФ Владимир Толстой.

"Грамотное владение и хорошее знание русского языка открывает большие возможности для личностного и профессионального становления молодежи, позволяет лучше ориентироваться в информационном пространстве, существенно расширить круг общения", - говорится в обращении президента к участникам.

По словам главы государства, Общество русской словесности заботится о продвижении ценностей русского языка и литературы, укрепляет позиции русского языка как языка межнационального общения, внедряет новые, современные методики преподавания гуманитарных дисциплин, занимается формированием читательской культуры у подрастающего поколения.

Он также отметил важность того, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось, чтобы деятельность учителей была творческой, отвечающей запросу времени.

"Уверен, что работа съезда внесет значимый вклад в консолидацию специалистов образования, представителей государственных организаций и педагогического сообщества, будет способствовать упрочнению гуманитарных связей и налаживаний межкультурного диалога, приобщению юношества и детей младшего возраста к великому наследию русской литературы и искусства",- добавил Путин.

Общество русской словесности ведет свою историю от Общества любителей российской словесности при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским. Оно занималось изданием словарей, трудов в области филологии, правописания русского языка, литературоведения, издавало труды русских писателей. В начале февраля 2016 года со ссылкой на источники в Администрации президента РФ СМИ сообщили о планах по возрождению Общества любителей российской словесности в том виде, в каком оно действовало в 1811-1930 годах. 9 марта 2016 года на заседании Патриаршего совета по культуре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что принял предложение президента РФ Владимира Путина возглавить новое Общество русской словесности.