"Калашников" предоставит беспилотники ZALA для поиска пропавших людей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Беспилотники компании ZALA AERO, входящей в группу "Калашников", будут участвовать в поисково-спасательных работах организации "Лиза Алерт", сообщается на сайте "Калашников Media".

"ZALA AERO (входит в группу компаний "Калашников") предоставит поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" БВС ZALA 421-08LA, а также будет задействовать в поисково-спасательных работах летные отряды компании в 60 регионах России", - говорится на сайте компании.

Беспилотники ZALA 421-08LA будут использоваться самими поисковиками, прошедшими необходимое обучение. Аппарат способен находиться в воздухе 1,5 часа, протяженность его полета - 100 км, а дальность связи с наземной станцией - 20 км.

Кроме того, как отмечает компания, летные отряды ZALA AERO, задействованные в воздушном мониторинге инфраструктуры нефтегазовых компаний в 60 регионах страны, на постоянной основе будут оказывать помощь отряду.

ZALA AERO - производитель беспилотных систем, имеющий представительства в пяти городах России, в Казахстане и Перу.