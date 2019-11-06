Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совет Федерации утвердил свод правил поведения сенаторов

Документ обобщает прописанные в различных законах нормы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил рекомендательный свод этических и профессиональных правил поведения сенаторов, сформированный группой членов Совфеда по просьбе Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Документ не вводит каких-либо новых правил, а лишь обобщает прописанные в различных законах нормы.

Ранее председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что в адрес РФ от ГРЕКО поступило письмо с некоторыми замечаниями. Одно из замечаний состоит в том, что для российских парламентариев не сформирован свод норм или правил поведения, который бы предотвращал неправомерные, в том числе коррупционные действия.

Данными правилами поведения членам Совета Федерации рекомендовано руководствоваться "в повседневной деятельности и во время исполнения своих профессиональных полномочий". По словам Тимченко, свод будет опубликован на сайте Совета Федерации, сенаторам будет разослано письмо с просьбой ознакомиться с этими правилами поведения. В беседе с ТАСС Тимченко допустил, что подкомитет Совфеда по этике в своей работе будет ссылаться на данный свод правил. По его словам, документ не предусматривает каких-либо новых санкций в отношении сенаторов за нарушения закона или правил поведения.

Документ носит официальное название "Свод закрепленных в законодательстве РФ правил поведения члена Совета Федерации". Он обобщает ограничения, запреты и обязанности, которые в данный момент закреплены в ряде федеральных законов. В частности, в документе говорится о правилах поведения члена СФ на заседаниях палаты, перечисляются его права и обязанности, случаи досрочного прекращения полномочий, санкций за нарушения закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы". Также в своде правил подчеркивается, что ответственность за нарушение сенатором этических норм установлена регламентом Совфеда.

Теги
РоссияТимченко, Вячеслав Степанович
Реклама на ТАСС
Роскомнадзор призвал организовать конференцию регуляторов СМИ на площадке ОБСЕ
По мнению главы ведомства Александра Жарова, в рамках такой конференции мог бы состояться обмен мнениями по законодательным практикам в области СМИ и интернета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС