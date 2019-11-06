Совет Федерации утвердил свод правил поведения сенаторов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил рекомендательный свод этических и профессиональных правил поведения сенаторов, сформированный группой членов Совфеда по просьбе Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Документ не вводит каких-либо новых правил, а лишь обобщает прописанные в различных законах нормы.

Ранее председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что в адрес РФ от ГРЕКО поступило письмо с некоторыми замечаниями. Одно из замечаний состоит в том, что для российских парламентариев не сформирован свод норм или правил поведения, который бы предотвращал неправомерные, в том числе коррупционные действия.

Данными правилами поведения членам Совета Федерации рекомендовано руководствоваться "в повседневной деятельности и во время исполнения своих профессиональных полномочий". По словам Тимченко, свод будет опубликован на сайте Совета Федерации, сенаторам будет разослано письмо с просьбой ознакомиться с этими правилами поведения. В беседе с ТАСС Тимченко допустил, что подкомитет Совфеда по этике в своей работе будет ссылаться на данный свод правил. По его словам, документ не предусматривает каких-либо новых санкций в отношении сенаторов за нарушения закона или правил поведения.

Документ носит официальное название "Свод закрепленных в законодательстве РФ правил поведения члена Совета Федерации". Он обобщает ограничения, запреты и обязанности, которые в данный момент закреплены в ряде федеральных законов. В частности, в документе говорится о правилах поведения члена СФ на заседаниях палаты, перечисляются его права и обязанности, случаи досрочного прекращения полномочий, санкций за нарушения закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы". Также в своде правил подчеркивается, что ответственность за нарушение сенатором этических норм установлена регламентом Совфеда.