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Представители 55 регионов России будут бороться за звание "Студента года"

Всего в рамках премии будут определены победители в семи индивидуальных номинациях: "Общественник года", "Председатель студенческого совета года", "Интеллект года", "Староста года", "Творческая личность года", "Спортсмен года" и "Иностранный студент года"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Финалистами российской национальной премии "Студент года" в индивидуальных номинациях стали 270 студентов из 55 регионов страны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"По итогам всероссийского заочного этапа 270 студентов представят 55 субъектов России на финальном очном этапе премии, который пройдет с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточняют, что "Студент года" - новый проект платформы "Россия - страна возможностей".

Отмечается, что в 2019 году заявки на участие в 65 региональных этапах премии подали более 8 тыс. российских студентов, из которых во всероссийском этапе "Студента года" приняли участие 410 человек.

По данным пресс-службы, самыми популярными номинациями среди студентов вузов стали "Творческая личность года", "Интеллект года", "Общественник года" и "Спортсмен года". Всего в рамках премии будут определены победители в 7 индивидуальных номинациях: "Общественник года", "Председатель студенческого совета года", "Интеллект года", "Староста года", "Творческая личность года", "Спортсмен года" и "Иностранный студент года".

В 2019 году организаторами российской национальной премии "Студент года" выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

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Россия
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