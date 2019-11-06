В Ярославле уволили воспитателя детсада, где ребенка избили другие дети

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Воспитательница детского сада в Ярославле, где в конце октября дети избили четырехлетнюю девочку, уволена, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Прием на работу и увольнение сотрудников образовательных организаций - компетенция руководителя организации. В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут", - сказали в пресс-службе.

Ранее воспитателя отстранили от работы на время проверки, которую проводил городской департамент образования. Свою проверку также проводит прокуратура Ярославской области. СУ СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В конце октября в соцсетях появилось видео, где видно, как лежащего ребенка пинают и бьют другие дети. Некоторые из них запрыгивают на сверстника. Взрослые не пытаются остановить избиение.