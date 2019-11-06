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Песков: вопрос о пятилетнем высшем образовании не касается широкого круга специальностей

Ранее президент Владимир Путин предложил подумать над тем, стоит ли сохранять двухступенчатую систему высшего образования для учителей русского языка

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Возможность возвращения пятилетнего высшего образования вместо разделения на бакалавриат и магистратуру касается лишь отдельных специальностей. На это обратил внимание в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который во вторник на заседании Совета по русскому языку поставил вопрос о возможности возвращения при подготовке педагогов к системе специалитета, в рамках которой обучение шло бы пять лет, вместо нынешней двухуровневой системы, подразумевающей разделение на бакалавриат и магистратуру.

"Это было [сказано] в контексте определенных профессий, определенных ситуаций", - сказал Песков, призвав не трактовать слова Путина иначе. Он подчеркнул, что речь шла о подготовке педагогов и этот вопрос не носил общего характера.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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