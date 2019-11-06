Минкомсвязь приветствует создание реестра распространителей фейков

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин считает хорошей идеей создание открытого списка изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков". Об этом он сказал в среду ТАСС на полях Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей.

"Это интересная мысль, имеет право на существование. Страна должна знать своих героев и антигероев", - прокомментировал инициативу Волин.

По его словам, наказанием для тех, кто попадет в подобный список, могут быть только репутационные издержки. "Главные санкции - репутационные", - ответил он на вопрос о возможных санкциях.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство готово создать на своем сайте "открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков". В этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.