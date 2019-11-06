Матвиенко сообщила, что прошла диспансеризацию и "годна к строевой"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что прошла на днях диспансеризацию, и призвала сенаторов последовать ее примеру - до конца года пройти обследование.

"Я хотела бы напомнить всем членам Совета Федерации, что необходимо пройти диспансеризацию до конца года. Я, может быть, превышаю свои полномочия, но, поверьте, я исхожу из очень добрых побуждений, потому что диспансеризация обязательна. Пожалуйста, не игнорируйте это", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду, обращаясь к коллегам.

Она подчеркнула, что имеет моральное право обращаться с таким призывом, так как сама три дня назад прошла диспансеризацию. "Хочу доложить, что годна к строевой. И того же вам желаю", - добавила спикер Совфеда.

Парламентарий призвала всех заботиться о своем здоровье и попросила управление кадров палаты проследить, чтобы все сенаторы сдали информацию о прохождении диспансеризации. "Коллеги, не усложняйте историю. Много случаев, фактов, когда вовремя не прошли диспансеризацию, а потом [возникают] серьезные проблемы", - заключила она.