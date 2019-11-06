Стоимость ски-пассов в Приэльбрусье сохранилась на уровне прошлого года

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Тарифы на ски-пассы на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) в сезоне 2019-2020 сохранились на уровне прошлого зимнего сезона. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе компании "Курорт Эльбрус".

"Стоимость билетов на канатную дорогу на Эльбрусе сохранилась на уровне прошлого года. В этом году ски-пасс обойдется в 2 тыс. рублей - единый дневной абонемент действует в течение дня на всех трех очередях гондольной канатной дороги - от высотной станции Гара-Баши (3847 м) до подножия, станции Азау (2350 м). В высокий сезон январских каникул стоимость ски-пассов не изменится", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для удобства посетителей курорта разработана гибкая тарифная сетка. По сезонному ски-пассу целый сезон катания на всех трех очередях обойдется в 40 000 рублей. Билет на однократный подъем и спуск от подножия до станции Мир (высота 3500 м) обойдется в 950 рублей, для детей от 6 до 13 лет стоимость проезда - 500 рублей.

Гостям курорта в возрасте 65 - 75 лет полагается скидка 10%. Бесплатный подъем на канатных дорогах предоставляется пожилым людям начиная с 75 лет, детям до 5 лет (включительно), инвалидам I группы и детям-инвалидам (до 18 лет).

В пресс-службе сообщили, что курорт подготовился к новому сезону. На всех гондольных канатных дорогах Эльбруса проведены регламентные работы, на первой очереди от станции Азау (2350 м) до станции Старый Кругозор (3000 м установлен новый трос. Подъемники на Эльбрусе расположены на уровне от 2350 м до 3847 м над уровнем моря. На курорте 12,2 км подготовленных трасс, работает система искусственного оснежения. Обычно здесь катаются с ноября по май, а условия для горнолыжных тренировок сохраняются в ледниковой зоне и в течение июня.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Туристический поток на курорт "Эльбрус" за первые три месяца 2019 года увеличился почти на 4% и составил около 160 тыс. человек. Власти республики ожидают увеличения числа туристов на 7-10% в 2019 году по сравнению с итогами прошло года.